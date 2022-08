Aqp: 80 milioni di euro per risanare 155 chilometri di reti idriche

Per una gestione sempre più razionale della risorsa acqua, Aqp utilizza il relining delle tubazioni (strumenti acustici e non, che servono a localizzare le perdite), la riflettometria (microonde), droni aerei e subacquei, riparazioni delle micro perdite senza scavo (resina sigillante), strumenti previsionali e di governo della risorsa, idro valvole per la gestione delle pressioni, postazioni di misura e controllo, distrettualizzazione, smart metering, logger acustici delle perdite mediante postazioni permanenti sulle reti, valvole di regolazione autoalimentate, strumenti di gestione del rischio di perdita, infrastrutture di monitoraggio delle reti.

Acquedotto Pugliese sta investendo 80 milioni di euro per risanare 155 chilometri di reti, oggetto del piano che si concluderà entro la fine di quest’anno, dopo il completamento degli interventi che hanno già portato complessivamente alla realizzazione di 240 chilometri di nuove reti e al risanamento di 300 chilometri di condotte in 238 Comuni, per un investimento totale di 213 milioni.

Nei prossimi anni è previsto un investimento di 637 milioni di euro per risanare le tubazioni (con la sostituzione di circa 1.250 chilometri di condotte) e per la distrettualizzazione delle reti idriche. Entro il 2045 è in programma un investimento complessivo di 1.170 milioni per sostituire circa 3.100 chilometri di condotte.