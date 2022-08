Covid, contagi quasi dimezzati a Bitonto nell’ultima settimana di luglio

L’andamento dei casi covid nel territorio della provincia di Bari continua a scendere per la quarta settimana consecutiva. Nel periodo tra fine luglio e inizio agosto le nuove positività rilevate ammontano a 7.922, pari ad un tasso settimanale di 644 casi ogni 100mila abitanti, con un calo del 30,1% rispetto alla settimana precedente e un’incidenza più che dimezzata (-53,1%) nel confronto con il tasso d’inizio luglio (1.375,9 ogni 100mila abitanti).

A Bitonto i nuovi contagi registrati fra il 25 e il 31 luglio sono stati 283, rispetto ai 502 della precedente rilevazione settimanale.

Intanto prosegue la campagna vaccinale anti covid, che finora ha assicurato alla popolazione dai 5 anni in su 3 milioni e 92.320 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.129 prime dosi, 1 milione e 87.938 seconde, 830.325 terze e 50.928 quarte dosi. Il volume di erogazione resta sostenuto, grazie alla presenza di una rete di punti vaccinali attivi anche nel mese di agosto e in grado di somministrare 6.170 vaccini negli ultimi sette giorni, comprese 5.160 quarte dosi.

Il ciclo primario è stato completato dal 94% della popolazione residente dai 12 anni in poi e, se si considera la fascia più ampia a partire dai 5 anni, dal 92%. Copertura notevole si registra ugualmente con la terza dose (o booster), sempre attestata all’80% degli over 12 che abbiano completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa. In crescita la copertura vaccinale anche con il secondo booster: il 30,5% degli ultraottantenni ha ricevuto la quarta dose, rispetto al 14,8 del target 70-79 anni e all’8,3% dei 60-69enni.

Resta fondamentale, infine, proteggersi con il vaccino anche d’estate.

Oltre ai 20 punti vaccinali dell’Asl Bari, le categorie interessate possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale.