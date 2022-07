Fa scudo al figlio, bitontino muore investito su lungomare di Santo Spirito

Ha fatto scudo al figlio ed è morto sul colpo, investito da una moto che l’ha sbalzato sull’asfalto. Destino terribile per Gaetano De Felice, bitontino di 47 anni. Inutili i massaggi cardiaci praticati dal personale del 118, intervenuto sul luogo dell’incidente. L’uomo stava attraversando la strada con la moglie e il figlio di 7 anni, quando è stato investito da un ventenne in sella ad uno scooter.

Il fatto è accaduto ieri a mezzanotte sul lungomare di Santo Spirito: la famiglia bitontina stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza del lido La Rotonda. Il ragazzo che li ha investiti, ricoverato in ospedale e piantonato, è indagato per omicidio stradale ma rischia l’arresto.

La famiglia era uscita da una pizzeria e stava attraversando la strada per raggiungere l’auto parcheggiata di fronte, quando è sopraggiunta la moto. La vittima ha sbattuto violentemente la testa nell’impatto con l’asfalto, mentre il bambino ha riportato ferite alle gambe ed è stato trasportato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. La madre è illesa ma in stato di choc.

Sul posto sono stati trovati due caschi, per cui si ipotizza che sulla moto viaggiassero in due. Le indagini sono affidate alla Polizia locale di Bari, intervenuta sul posto per i rilievi.