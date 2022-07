Alceste Ayroldi presenta il suo libro a Bitonto

Anteprima per la 21esima edizione di una tra le rassegne musicali più attese in Puglia: il Beat Onto Jazz Festival, sempre con l’attenta e arguta direzione artistica di Emanuele Dimundo che presiede e coordina l’associazione InJazz, ente organizzatore del festival.

L’evento è realizzato come di consueto con il cofinanziamento del Comune di Bitonto e il sostegno di privati tra cui i main sponsor Ellegidue e Conserva Trasporti. Il festival si avvale del supporto promozionale di Jazzitalia, Primo Piano, Comma 3, da Bitonto, BitontoLive, Bitontoviva, Radio 00.

Quest’anno ci sarà un’anteprima: la presentazione del libro di Alceste Ayroldi, oramai storico collaboratore dell’associazione InJazz e presentatore del festival, dal titolo “La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore delle opere musicali” (edito da Arcana). L’incontro con l’autore, in programma sabato 30 luglio alle 20 in largo Teatro (dinanzi al teatro comunale Tommaso Traetta), vedrà gli interventi di Alceste Ayroldi e del direttore artistico del festival, l’avvocato Emanuele Dimundo.

IL LIBRO

Come aprire una casa discografica? Come viene regolato il diritto d’autore su internet? Fresco di pubblicazione con la casa editrice Arcana, il libro La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore nelle opere musicali è una guida completa e puntuale per il musicista e gli addetti ai lavori, che fa il punto sulle professioni nel mondo dello spettacolo e sul diritto d’autore nelle opere musicali.

L’AUTORE

Alceste Ayroldi, critico musicale, saggista e docente di music business e legislazione presso il Master del Saint Louis College di Roma e la University of the West of Scotland (Italy Campus), Berliner Hochschule für Technik (università statale di Berlino). Nella sua carriera ha intervistato centinaia di artisti di fama internazionale – come Pat Metheny, George Benson, Lady Gaga, Brian Ferry, Mark King, Marcus Miller, David Bowie, Billy Cobham, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Danilo Rea, Richard Galliano, Dhafer Youssef, Dave Murray, Carl Palmer, Lars Danielsson, Kurt Elling, Cindy Blackman Santana, Rick Wakeman, Brad Mehldau, Trilok Gurtu, Sarah Jane Morris, Ringo Starr, John McLaughlin, Nick Mason, John Abercrombie, Diane Schuur, Grazia di Michele, Tosca, Marisa Monte.

L’occasione sarà propizia anche per presentare nel dettaglio il programma del festival, che entrerà nel vivo dal 1° agosto in piazza Cattedrale.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Info: www.beatontojazz.com; www.facebook.com/beatontojazz.