Per gli alunni del Rutigliano Rogadeo si aprono le porte di Parlamento e Senato

Per entrare nell’atmosfera delle celebrazioni per il 77esimo anniversario della Liberazione, quest’anno il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha dato il via ad una nuova edizione della manifestazione “Montecitorio a porte aperte”.

Si legge nella nota del Parlamento inviato alle comunità scolastiche: “È nostro compito avvicinare i ragazzi delle scuole alle istituzioni, e contribuire ad un percorso di affezione al territorio per far capire agli alunni la propria storia civica ed essere a pieno titolo cittadini italiani”.

All’iniziativa ha aderito la scuola secondaria di primo grado Rutigliano Rogadeo di Bitonto, per volontà del dirigente scolastico Michele Bonasia, su istanza del referente istituzionale professor Giuseppe Cannito e con l’approvazione unanime del collegio docenti.

Il progetto “Giornata di formazione degli alunni al Parlamento e al Senato” porterà una rappresentanza della comunità scolastica del Rutigliano Rogadeo nei più importanti palazzi della politica nazionale. La conferma è giunta due giorni fa attraverso una comunicazione ufficiale del Servizio di Questura del Cerimoniale del Senato e dalla Segreteria Generale del Parlamento della Camera dei Deputati. La visita è fissata per il prossimo 30 settembre, cinque giorni dopo la data delle elezioni politiche. Il programma prevede in mattinata la visita a Palazzo Montecitorio, e nel pomeriggio a Palazzo Madama. Sarà certamente una straordinaria occasione di crescita e una giornata ricca di scoperte ed emozioni per alunni e docenti, che al Parlamento e al Senato potranno respirare la storia politica del nostro Paese.

Come tappa di avvicinamento alla visita istituzionale, con il placet del dirigente scolastico Bonasia, nell’auditorium della scuola Rutigliano Rogadeo gli alunni incontreranno il sindaco Francesco Paolo Ricci e l’assessore alla pubblica istruzione Christian Farella, il quale ha commentato: “Grazie per aver condiviso questa pregevole notizia con il sindaco e la mia persona. Avremo modo di camminare insieme, consapevoli che la Costituzione va fatta conoscere sin da tenera età, per contribuire a quel senso di appartenenza e comunità cardini della coesione sociale”.