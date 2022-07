Felice Teofilo nominato coordinatore provinciale di Puglia Favorevole

L’avvocato Felice Teofilo è stato nominato coordinatore provinciale del neonato movimento politico Puglia Favorevole.

“Ho ritenuto esaurito il mio impegno nel movimento Rete Civica-Italia Popolare e sono pronto per altre sfide”, spiega Teofilo.

La nomina è stata ufficializzata ieri con una nota a firma del coordinatore regionale di Puglia Favorevole, Gigi Leonetti, che scrive: “Per rendere più efficace e importante la nostra azione necessitano donne e uomini competenti e a animati dalla passione politica, sempre disponibili verso i più bisognosi e indifesi, che conoscano molto bene gli ambiti e i territori in cui operare. Ritengo che il tuo contributo politico e umano sarò utile e prezioso per far crescere il nostro movimento”.