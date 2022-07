Tender: un’opportunità per le persone in cerca di lavoro con disabilità

Con il meeting ospitato in Italia il 4 luglio scorso si avviano a conclusione le attività transnazionali del progetto europeo “Tender”, finanziato dall’Agenzia Nazionale Olandese nell’ambito del programma Erasmus + – Partenariati strategici nel settore dell’educazione degli adulti, coordinato dalla fondazione olandese Pro Work con la partecipazione della cooperativa sociale Consorzio Social Lab di Bitonto.

Tender promuove l’incontro individuale tra regolari posti di lavoro disponibili e persone in cerca di lavoro con disabilità attraverso intermediari. Le priorità sono l’inclusione e la professionalizzazione per quel gruppo target specifico e il progetto offre: un’applicazione web (scaricabile su Android e Apple) per rendere visibile il gruppo target attraverso un profilo personale, compreso un layout di applicazione web dove gli utilizzatori possono confrontare un profilo professionale e il profilo di un candidato; un metodo con cui gli intermediari supportano i datori di lavoro nella stesura di un profilo di posti vacanti che si adatti al gruppo target; uno studio di fattibilità in merito alla prosecuzione dell’applicazione web per il matching di Tender dopo la conclusione del progetto.

Il partenariato di progetto ha visto coinvolte, oltre al Consorzio Social Lab come partner, anche Siglo22 in Spagna, Euroface in repubblica Ceca, JKVG in Belgio.

L’applicazione web può essere utilizzata da organizzazioni che lavorano in qualsiasi modo con questo gruppo target, vale a dire i cittadini europei che sono lontani dal mercato del lavoro a causa di varie circostanze e che sono aiutati da intermediari a visualizzare il proprio profilo in modo univoco, chiaro e modo riconoscibile per potenziali datori di lavoro. L’applicazione web (da o con l’aiuto di intermediari) consente ai datori di lavoro di descrivere un posto disponibile (profilo lavorativo) in modo chiaro, univoco e chiaro.

Grazie alla realizzazione degli Eventi moltiplicatori, la Metodologia Tender e la Web App è in corso di presentazione nei Paesi che partecipano al programma, anche in riferimento alla trasferibilità in altri contesti di studio e lavoro, grazie ai risultati dello studio di fattibilità.

Per aggiornamenti sono disponibili la pagina Facebook @tendereuproject e il sito web http://www.tenderproject.eu/.