Rimozione rifiuti, oggi interventi straordinari sulla Bitonto-Giovinazzo

Al via gli interventi straordinari di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle strade attorno al perimetro urbano, secondo il programma voluto fortemente dall’amministrazione comunale. Questa mattina gli operatori Sanb hanno bonificato la strada che collega Bitonto a Giovinazzo.

È in atto inoltre il lavaggio straordinario delle strade. Si è partiti da piazza Caduti del terrorismo e da viale Due Cappelle, dopo gli interventi sul verde urbano effettuati nei giorni scorsi.

Nella villa comunale è in corso una manutenzione dell’intera area ludica, per rendere fruibili tutte le giostrine. Resta inagibile solo l’asta a cui manca il cavalluccio da una parte, che comunque tornerà presto a disposizione dei bambini. In villa si sta operando anche per la cura del verde.

Nei prossimi giorni gli interventi saranno estesi alle frazioni.