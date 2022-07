Mercato estivo Il Futsal Bitonto balla anche il tango: ufficiale Emiliano Banegas Il laterale argentino torna in neroverde dopo la stagione col Noci, in cui ha conquistato Campionato e Coppa Italia Danilo Cappiello Emiliano Gaston Banegas ©Futsal Bitonto

Torna a colorarsi di albi celeste il Futsal Bitonto, che annuncia l’arrivo di Emiliano Gaston Banegas.

Grintoso, elegante e competitivo come la vecchia scuola argentina vuole che si rispetti, il laterale neroverde ha sposato il mondo futsal dal 2015, militando in tutte le categorie dalla C1 alla serie A2, fino a giungere alla straordinaria esperienza dello scorso anno in quel di Noci, in cui ha conquistato la vittoria del Campionato e della Coppa Italia.

«Sono grato alla società del Futsal Bitonto per avermi dato la possibilità di confrontarmi con questa nuova realtà. C’è voglia di fare futsal e di farlo bene qui e scegliere, non è stato affatto difficile. Conosco già mister Di Bari e so quello che chiede a noi giocatori. Conosco già alcuni dei miei compagni e non vedo l’ora che la stagione abbia inizio. Grazie ancora a tutti per la fiducia datami, spero di ripagarla sul campo»: queste le prime dichiarazioni di Banegas da giocatore neroverde.