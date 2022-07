Domenica la seconda edizione del memorial “Michele Perrini”

Sotto il cielo di una sera di luglio, con una stella in più ed un nuovo punto di ritrovo. Cambio di location per il secondo memorial “Michele Perrini”. L’evento, che avrebbe dovuto svolgersi al polisportivo “Nicola Rossiello”, si terrà invece nel primo salotto cittadino, il “Città degli Ulivi”.

Prima della manifestazione sportiva, che vedrà sfidarsi i partecipanti in un triangolare di calcio a undici, le autorità locali con a capo il sindaco Francesco Paolo Ricci, i parenti di Michele e tutti i suoi amici, interverranno per ricordarlo, leggendo dei pensieri in sua memoria. Il modo migliore per rendere ancora una volta unica la manifestazione, e protagonista il ragazzo biondo dagli occhi chiari e dal sorriso immenso, scolpito per sempre in ogni angolo, in ogni piazza e in ogni strada della sua amata Bitonto.

Il calcio d’inizio è fissato per domenica 17 luglio alle 20.30. Gli organizzatori, vista la capienza limitata di duecento posti, comunicano a tutti coloro che vogliono assistere all’evento, di arrivare allo stadio con largo anticipo per essere inseriti nella lista presenze.