Ad Hamelin laboratorio di scrittura con Massimo Vitali

La Libreria Hamelin, in collaborazione con il Progetto Polibris Digital Library, ospiterà martedì 26 luglio, dalle 15 alle 19.30, lo scrittore Massimo Vitali per un laboratorio di scrittura rivolto ad appassionati di lettura e scrittura, studenti, insegnanti, educatori e, in generale, a chi svolge attività professionali in cui è fondamentale la creatività come punto d’arrivo.

IL LABORATORIO

In quanti modi possiamo raccontare una storia? È una questione di stile. Seguendo gli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, racconteremo in modo diverso l’inizio di una stessa grande storia: l’incipit di “Alice nel Paese delle meraviglie”, di Lewis Carroll. Dal telegrafico al maldestro, dall’ampolloso all’interrogatorio, passando per il sonetto, il volgare, l’invernale e l’osteria veneta: avete idea di quanti nuovi stili si possono inventare grazie alla fantasia?

Il workshop è composto da un’introduzione teorica per scoprire l’universo degli “esercizi di stile” inventato da Raymond Queneau, e un proseguo pratico in cui, sulla base dell’incipit di “Alice nel paese delle Meraviglie”, di Lewis Carroll, ogni partecipante avrà la possibilità di entrare nel processo di scrittura creativa, perfezionare le competenze linguistiche pregresse, alimentare e stimolare le proprie potenzialità, fino ad ottenere tutti gli strumenti necessari per sviluppare una stimolante idea narrativa in modo organico e concreto.

Caratteristica principale del workshop è dedicare ampio spazio a momenti di confronto grazie alla lettura, discussione e analisi collettiva di tutti gli elaborati perché il mio sbaglio un giorno potrebbe essere il tuo, ed è giusto che gli errori comuni appartengano alla comunità.

Come fare per partecipare?

È obbligatoria la prenotazione, chiamando il numero 080 3740636 o inviando un messaggio privato sulla pagina Facebook ” Libreria Hamelin”, o inviando un’email all’indirizzo info@libreriahamelin.it.

Iscrizioni entro venerdì 15 luglio. La quota di partecipazione comprende, per ogni iscritto, l’ultimo romanzo di Massimo Vitali, “Il circolo degli ex”, appena pubblicato per Sperling & Kupfer.

MASSIMO VITALI

È nato a Bologna nel 1978. Ha pubblicato i romanzi “L’amore non si dice” (Fernandel, 2010), “Se son rose” (Fernandel, 2011; Sperling & Kupfer 2021). Da quest’ultimo sono state tratte due pièce teatrali e il film “Nel bagno delle donne”, prodotto da Rai Cinema. Per l’Editore Sperling & Kupfer ha poi pubblicato i romanzi “Una vita al giorno” ( 2019 ) e “Il Circolo degli ex” (2022).

Insegna scrittura creativa alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e Firenze. Conduce laboratori di lettura ad alta voce e promuove contest e reading per librerie, biblioteche e locali pubblici.

Ha scritto per le testate online Smemoranda e Rockit.

Promuove progetti didattici sulla fantasia nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Conduce su Radio Città Fujiko il programma “Ufficio Reclami”. Per la stessa emittente ha dato voce a letture radiofoniche da testi di Gianni Rodari e Luigi Malerba.