Superbonus, in un mese 2mila cantieri in più in Puglia La deputata bitontina M5S Ruggiero: "Il Governo trovi subito una soluzione per evitare la paralisi del settore anche nella nostra regione"

“Grazie alla nostra misura del Superbonus, nell’ultimo mese in Puglia sono stati aperti quasi 2mila cantieri, per un totale di circa 12.500 cantieri e 2 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione dal momento in cui il provvedimento è entrato in vigore”. Così la deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero.

“L’istantanea scattata da Enea – continua – registra gli effetti positivi che la misura sta continuando a produrre nel settore edilizio pugliese, con i conseguenti risparmi per le famiglie e un minore impatto ecologico derivante dai lavori di efficientamento energetico. Al 30 giugno risultano 1.182 lavori per i condomini, 9.144 per gli edifici unifamiliari e 2.161 per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Di fronte a questo quadro, presente anche in altre regioni d’Italia, il Governo deve prendere atto della necessità di non bloccare la misura. Il caos causato dall’esecutivo sulla questione della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti va risolto al più presto. Lo chiedono i cittadini, altrimenti il rischio è bloccare tutto e far fallire migliaia di imprese”.