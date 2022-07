Presentata la giunta, Ricci: “Non giudizi su nomi ma su cose fatte, pronti ad amministrare”

Conferenza stampa di presentazione della giunta

Ci sono quattro uomini e tre donne nella giunta comunale nominata dal sindaco Francesco Paolo Ricci e presentata ieri nella sala degli specchi a Palazzo di Città.

Silvia Altamura ha ricevuto le deleghe a servizi sociale e integrazione sociosanitaria (Politiche sociali, Ufficio di piano – funzioni di programmazione, regolazione e committenza nell’ambito dei servizi sociosanitari territoriali, disabilità e fragilità). A Cosimo Bonasia le deleghe a Polizia locale, protezione civile, sviluppo economico e territoriale, personale (sviluppo dell’artigianato, del commercio, dell’industria, delle fiere e dei mercati). Francesco Brandi ha avuto le deleghe a risorse finanziarie e programmazione, pianificazione urbana strategica e periferie (Bilancio, Finanze, Coordinamento interventi Pnrr, Pug, Edilizia residenziale pubblica e Politiche abitative, Controllo e Vigilanza dell’attività urbanistica, edilizia privata, mobilità sostenibile, Pums e Trasporto Pubblico Locale, Agricoltura). Christian Farella sarà assessore a patrimonio, pubblica istruzione, politiche giovanili, Porta futuro – hub metropolitano del lavoro e dell’innovazione sociale, orientamento al lavoro, rapporti con la Città metropolitana, tutela degli animali. Per Marianna Legista le deleghe ad affari generali, Suap, servizi demografici e cimiteriali, pari opportunità (Prevenzione della corruzione e Trasparenza, Contratti Pubblici – Appalti e Concessioni), oltre alla carica di vice sindaco. Giuseppe Santoruvo sarà assessore a lavori pubblici, politiche ambientali e transizione ecologica (Infrastrutture e grandi opere strategiche, manutenzione dei beni pubblici, decoro urbano e cura del particolare, verde pubblico, ambiente e gestione integrata dei rifiuti con Sanb, impianti tecnologici, pubblica illuminazione ed efficientamento energetico). Serena Schiraldi ha ricevuto le deleghe a organismi di partecipazione, turismo, innovazione tecnologica e digitalizzazione, semplificazione amministrativa, programmazione comunitaria.

“Non abbiamo riscontrato nessuna difficoltà tra le forze politiche – ha esordito Ricci – e abbiamo chiuso la partita in due-tre incontri. La nostra è stata sì una coalizione elettorale ma è anche governativa, pronta ad amministrare la città e le sue frazioni. Avevo l’imbarazzo della scelta con tante professionalità e competenze. Ho scelto la continuità in alcuni settori considerando che siamo in un momento storico da salvaguardare e che dovevo preservare determinati equilibri, rispettando le indicazioni di voto fornite dagli elettori”.

“Ho scelto gli assessori in totale autonomia – ha continuato il primo cittadino – le forze politiche hanno suggerito ma le scelte sono state mie. E voglio specificare che non mi appartengono le dietrologie ma dobbiamo giudicare sui fatti. Ci sono state anche delle indisponibilità, è vero, ma confermandomi di voler restare accanto alla coalizione e alla città”.

Le deleghe

“Per urbanistica e bilancio ho scelto Brandi perché voglio che ci sia un preciso indirizzo politico in quanto ci si aspetta l’approvazione del Pug che cambierà il volto della città. Il primo passaggio prevede un confronto a breve coi tecnici e poi a settembre saranno coinvolti i consiglieri comunali, anche di minoranza. Lo stesso discorso va affrontato per il Pnrr, con un coordinamento generale ed interventi trasversali”.

“Nel settore dei lavori pubblici con Santoruvo dev’esserci un controllo in sinergia con la struttura comunale per una visione complessiva tra l’indirizzo e la gestione”.

“La continuità riguarda i servizi demografici e cimiteriali riaffidati a Legista – a cui va anche la carica di vice sindaco – perché la considero una persona di fiducia e a Bonasia per la polizia locale”.

“Il settore dei servizi sociali è la mia seconda pelle e ho deciso di accorparlo, come assessorato, all’ufficio di piano, mantenendo però distinti i due responsabili. Altamura ha una visione di carattere sia politico sia tecnico-progettuale”.

“Questo è un momento delicato per i progetti europei e regionali, per cui Schiraldi è un’esperta in questa materia, abile a sfruttare i diversi finanziamenti sulla base di un’idea precisa di città”.

“Le competenze di Farella sono state dimostrate in questi anni e gli ho affidato un incarico per l’interazione coi giovani che alla nostra amministrazione interessano particolarmente”.

Ricci ha tenuto per sé le deleghe a sport, cultura e contenzioso. La prima delibera di giunta riguarderà il conferimento a titolo gratuito dell’incarico di capo di gabinetto all’ex comandante della Polizia locale, Gaetano Paciullo.

I primi passi

A margine della presentazione dei componenti della giunta, Ricci ha voluto elencare le attività svolte dal giorno della sua proclamazione a primo cittadino. “Non siamo stati di certo fermi. Oggi (ieri, ndr) siamo stati accolti dal prefetto Bellomo in quanto c’è un’attenzione massima sulla nostra città. È stato fornito un concreto aiuto ad Aqp, mediante l’ufficio ambiente, perché stanno cercando di risolvere i problemi relativi alle blatte e a maggiori disinfestazioni, anche con l’ausilio di interventi da parte di Sanb: a tal proposito, sarà emessa un’ordinanza perché il problema è concausato dai tanti immobili abbandonati nel centro storico, ai cui proprietari privati verrà chiesto di intervenire. Stiamo dando piccoli segnali di attenzione alle frazioni, anche in ottica di risoluzione del problema relativo al gas metano. E a settembre partono anche le procedure di gara per il completamento del ponte sulla provinciale 231”.

Spazio quindi ai punti relativi alla cultura: “Innanzitutto sono in fase di esaminazione le proposte per la Bitonto estate, utili a far rivivere la città. Nei prossimi giorni mi recherò al Teatro Pubblico Pugliese per programmare in anticipo la prossima stagione teatrale e ottenere spettacoli degni di questa città. Inoltre annuncio che ci saranno iniziative per la ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, per i 250 anni dalla ‘Antigona’ di Tommaso Traetta, una rassegna di libri e una rassegna cinematografica in onore di Marco Vacca”.

“La città merita tanto – ha concluso il primo cittadino – e noi abbiamo bisogno di ritrovarci mettendo da parte i compartimenti stagni. Giudicheremo la giunta non dai nomi ma per ciò che farà nei prossimi mesi e voglio che assessori e consiglieri presenzino alle manifestazioni, devono stare tra la gente per riallacciare quella distanza che si è creata”.