Gli allievi dell’Opificio delle Arti “Nel Paese delle meraviglie”

“Nel paese delle meraviglie” è lo spettacolo di danza a cura dell’Opificio delle Arti, portato in scena ieri sera allo Showville di Bari e diretto da Graziana Putignani. Elisabetta Tonon ha firmato adattamento e regia del saggio, riscrivendo dialoghi ed eventi della storia di Alice nel paese delle meraviglie e riadattandoli per la danza.

Le avventure più salienti del viaggio meraviglioso di Alice sono state reinterpretate dalle coreografie di Graziana Putignani e degli altri maestri di danza della scuola: Fabrizio Delle Grazie, Ilaria Di Nanna, Carla Mongelli e Mariapaola D’Astice, spaziando tra danza classica, contemporanea, moderna, hip hop e contaminazione.

I dialoghi sono stati registrati ad hoc per lo spettacolo con il supporto tecnico di Francesco Abbadessa. Alla protagonista Arianna Garofalo, la voce è stata prestata dalla piccola Gloria Ferorelli.

Lo spettacolo ha avuto inizio con un monologo del Cappellaio matto, interpretato dalla stessa Elisabetta Tonon, che ha celebrato il tanto agognato ritorno della danza in teatro dopo la pandemia:

“C’è un posto che non ha eguali sulla terra… questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie, mistero e pericolo. E noi ne siamo stati lontani troppo tempo…”. Il Paese delle meraviglie è dunque il luogo che le danzatrici sognano, che gli artisti bramano e che è tanto mancato a tutti in questi anni difficili. Anche agli spettatori, che ieri sera hanno potuto finalmente condividere con i danzatori la gioia del ritorno in scena. Gli applausi sono stati un tributo al loro talento e alla determinazione che li ha portati ad esercitarsi anche durante i periodi più bui della pandemia, attraverso le lezioni a distanza della maestra Graziana Putignani, instancabile nell’incoraggiarli insieme a sua madre Rosy, beniamina di tutti gli allievi dell’Opificio delle Arti.