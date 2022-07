Gianluca Marzuoli nuovo “condottiero” delle Leonesse

Gianluca Marzuoli @n.c.

Gianluca Marzuoli è il nuovo allenatore del Bitonto C5 Femminile. Abruzzese di Montesilvano, dov'è nato 52 anni fa, Marzuoli è uno dei più esperti allenatori italiani di futsal, avendo allenato sia il maschile (in tutte le categorie fino al 2016) che il femminile con il Montesilvano (ora Pescara). Fa parte del gruppo storico di allievi del primo corso per allenatori di prima fascia di calcio a 5 organizzato dalla Figc.

Una Final Eight (al Palaflorio di Bari), una Supercoppa, una finale scudetto e per ben due anni considerato miglior allenatore d'Italia con la "panchina d'oro": è questo il palmares che fa di Gianluca un coach di primissima fascia e uno dei più competenti allenatori di futsal in Italia.

"Quando abbiamo iniziato a cercare Marzuoli – scrive la società neroverde – abbiamo scoperto che lui si augurava fortemente la nostra chiamata. E due anime vincenti che si cercano e s'incontrano non possono che unire le loro capacità e le loro ambizioni per puntare al massimo. Sarà lui il condottiero delle nostre leonesse! Benvenuto Gianluca!".