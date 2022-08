Covid: ieri in Puglia 3.307 nuovi positivi. Diciannove i decessi  

Ieri in Puglia sono stati effettuati 19.106 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 3.307 casi positivi, così suddivisi: 927 in provincia di Bari, 171 nella provincia BAT, 326 in provincia di Brindisi, 382 in provincia di Foggia, 874 in provincia di Lecce, 513 in provincia di Taranto, 90 casi di residenti fuori regione, 24 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 19 decessi.

I casi attualmente positivi sono 43.397; 405 sono le persone ricoverate in area non critica, 14 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.253.790 test; 1.421.700 sono i casi positivi; 1.369.406 sono i pazienti guariti; 8.897 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 460.228 nella provincia di Bari; 124.211 nella provincia BAT; 134.134 nella provincia di Brindisi; 202.146 nella provincia di Foggia; 288.917 nella provincia di Lecce; 193.311 nella provincia di Taranto; 13.961 attribuiti a residenti fuori regione; 4.792 di provincia in definizione.