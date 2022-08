Stagione teatrale 2022/2023, ecco le anticipazioni 

Emilio Solfrizzi

Arrivano le prime anticipazioni sulla stagione 2022/2023 del teatro Traetta, a cura del Comune di Bitonto e del Teatro Pubblico Pugliese.

Due le produzioni realizzate direttamente dal teatro bitontino: “Vivo sempre gettato nel futuro”, performance basata sull’appassionante primo tempo della vita di Pier Paolo Pasolini, con Raffaello Fusaro, e “Ombra cara amorosa”, omaggio al genio musicale di Tommaso Traetta nel 250esimo anniversario della prima rappresentazione dell’Antigona, con Elisa Barucchieri e Rossella Giugliano.

Ad arricchire la proposta, che sarà presentata nella sua interezza dopo la pausa estiva, ci saranno, tra gli altri, ”Il malato immaginario”, capolavoro comico di Molière, di e con Emilio Solfrizzi, “Persone naturali e strafottenti”, l’opera di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi, con Marisa Laurito, e “La corsa dietro il vento”, ispirato ai racconti di Dino Buzzati, con Gioele Dix.

Comune e Teatro Pubblico Pugliese sono al lavoro per definire entro il mese di settembre tutti i dettagli della stagione teatrale, evento molto atteso dalla città ed espressione di una cultura che si trasforma in occasione di crescita per la comunità anche sotto il profilo sociale.