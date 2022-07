Più controlli congiunti per arginare i fenomeni di degrado urbano

Il questore di Bari, d’intesa con il comandante provinciale dei Carabinieri e il comandante provinciale del Gico (Gruppo investigativo criminalità organizzata) della Guardia di Finanza, attiverà un tavolo tecnico presieduto dal dirigente del Commissariato di Bitonto, per coordinare servizi congiunti tra tutte le forze dell’ordine e la Polizia locale, finalizzati al controllo del rispetto dell’ordinanza n. 569 del 26 luglio 2022, che vieta la circolazione di motocicli, ciclomotori, bici e monopattini elettrici in una vasta area del centro storico e antico della città.

La decisione, che punta a garantire anche un maggiore livello di sicurezza, è stata assunta in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri in Prefettura per esaminare la situazione della sicurezza urbana a Bitonto, in particolare nelle aree della movida.

Il sindaco Francesco Paolo Ricci ha illustrato le criticità che investono alcune aree del centro storico e antico, segnalando episodi spiacevoli balzati agli onori della cronaca negli ultimi mesi, e ha chiesto un maggiore presidio della città da parte delle forze dell’ordine.

In tal senso va registrata la disponibilità a garantire controlli congiunti per arginare i fenomeni di degrado urbano da parte dei vertici provinciali delle forze dell’ordine presenti all’incontro.

La prefetta Antonia Bellomo ha ribadito l’attenzione particolare riservata a Bitonto, una delle città dell’area metropolitana in cui sono presenti tutte le forze dell’ordine, ed ha assicurato continuità nell’impegno di garantire una maggiore qualità della sicurezza in città.