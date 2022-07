Il report settimanale dell'Asl Bari Covid: a Bitonto 655 nuovi casi dall’11 al 17 luglio Sono 14 in più rispetto alla settimana precedente, mentre nell’area metropolitana di Bari la curva dei contagi comincia a scendere Tampone Covid

Mentre nel territorio della provincia di Bari la curva dei contagi fa registrare finalmente una flessione (15.419 i nuovi casi, a fronte dei 16.927 della settimana precedente), a Bitonto sono 655 i nuovi casi Covid accertati dall’11 al 17 luglio, rispetto ai 641 della precedente rilevazione.

Dopo il picco raggiunto a metà luglio, il virus sembra comunque rallentare la sua corsa. Gli esperti prevedono che la discesa dei casi dovrebbe attestarsi definitivamente entro il 30 luglio, ma allo stesso tempo sono in aumento i ricoveri in area medica e in terapia intensiva, ed anche i decessi. È questa la fotografia scattata dal report aggiornato della Fondazione Gimbe.