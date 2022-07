Prenotazioni tramite app Deliveroo arriva a Bitonto La nostra città è fra le 11 dove sarà esteso il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei piatti dei ristoranti Deliveroo

La piattaforma leader dell’online food delivery, Deliveroo, arriva anche a Bitonto. A luglio estenderà il suo servizio al centrosud e nelle isole: in Puglia, oltre che nella nostra città, a Palo del Colle e Binetto; nel Lazio ad Ardea e Santa Marinella; in Campania ad Orta di Atella e Angri; in Calabria a Vibo Valentia; in Sicilia a Comiso e Favara; in Sardegna a Decimomannu.

In queste undici città, Deliveroo conta di collaborare e creare opportunità di business e lavoro per decine di nuovi ristoranti partner e rider. La piattaforma copre ad oggi in Italia pù del 50% della popolazione. A livello globale collabora con oltre 170mila tra ristoranti e supermercati partner, per la consegna della spesa a domicilio, e con oltre 190mila rider per la consegna a domicilio, comodamente da casa o dall’ufficio tramite app, dei piatti dei propri ristoranti preferiti.