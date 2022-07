Covid, Fimmg Puglia a Regione: “Nel weekend problema assistenza”

“In relazione alla recrudescenza della pandemia da Covid-19 e alla prescrizione della terapia antivirale in particolare, si invita a voler apprestare le opportune ed urgenti soluzioni per la presa in carico dei pazienti Covid per le giornate del sabato e domenica, durante le quali i medici di assistenza primaria non sono in servizio e non hanno accesso ai sistemi di prescrizione”. È quanto scrive il segretario regionale della Fimmg Puglia, Donato Monopoli, in una lettera inviata all’assessore alla sanità Rocco Palese.

“Si precisa altresì a tal proposito – continua la lettera – che, finita l`emergenza al 30 giugno, i medici di assistenza primaria nei giorni festivi e prefestivi non sono più i riferimenti per la prescrizione degli antivirali. Tanto in considerazione della circostanza che la terapia deve essere iniziata nei cinque giorni dalla conoscenza dei sintomi”.

“Si chiede pertanto di voler pianificare gli opportuni interventi dandone pubblicità anche all’utenza per la più ampia conoscenza. Sin d`ora ci si rende disponibili al giusto confronto al solo fine di individuare la giusta ed opportuna soluzione”, conclude il segretario regionale della Federazione Medici di Medicina Generale.