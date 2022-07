La nota Covid, Ruggiero: “Ok a nostro odg per proroga smart working a lavoratori fragili” La capogruppo in commissione Affari sociali alla Camera: “Le persone più esposte a malattia grave devono essere tutelate” Smart working

Il Governo ha espresso parere favorevole ad un ordine del giorno al decreto legge Aiuti presentato dal MoVimento 5 Stelle, con cui s’impegna l’esecutivo a prorogare lo smart working per i lavoratori fragili.

“Una scelta di buonsenso che ha il principale obiettivo di continuare a tutelare le persone più esposte alle manifestazioni gravi del Covid”, commenta la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S in commissione Affari sociali alla Camera dei Deputati.

“In una congiuntura pandemica come quella che stiamo vivendo, caratterizzata dal rialzo dei contagi – continua – non è ammissibile alcun cedimento, per cui dobbiamo continuare a garantire ogni tutela ai lavoratori fragili, sia nel pubblico che nel privato. Lo smart working permette di conciliare il diritto al lavoro con quello alla salute, senza che vengano corsi rischi inutili. Per questo il Governo deve dare seguito al più presto all’impegno assunto. Il tema della sicurezza dei lavoratori non può essere ignorato”.