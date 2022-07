Ben tornato mister! Pietro Di Bari neo allenatore del Futsal Bitonto

Il Futsal Bitonto comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la guida tecnica del roster neroverde è stata affidata a mister Pietro Di Bari.

Un nome che, a questa città e a questa società, non può che rievocare ricordi bellissimi.

Il mister di Mola di Bari torna infatti ad essere parte della storia neroverde, dopo il triennio dal 2018 al 2021 in cui ha conquistato la vittoria del campionato di serie C2 e serie C1, oltre ad aver raggiunto il prestigioso traguardo del play off regionali, al primo anno in serie B.

La storia fra mister Di Bari ed il Futsal Bitonto torna a battere forte ancora, nell’attesa di tornare a scrivere al più presto altre pagine sportive meravigliose di questa società.

Mister Pietro Di Bari, come secondo, porterà con sé un’altra vecchia conoscenza qui a Bitonto, il sempre presente Corrado Teofilo.

A mister Di Bari e al suo secondo, la società tutta augura il più grande in bocca al lupo e buon lavoro.

«Tornare a Bitonto è indubbiamente un’emozione unica. È come tornare nel posto in cui hai lasciato una parte del tuo cuore. Conosco già la piazza, l’ambiente e la società con cui c’è stato sempre un rapporto fantastico e non vedo l’ora di cominciare. Sappiamo che il livello della serie B si alza di anno in anno e pertanto bisogna farsi trovare pronti già dalla fase della preparazione estiva. Sarà una stagione lunghissima e complessa in cui sarà fondamentale mantenere ben saldi i nervi e la concentrazione. Stiamo allestendo di comune accordo con la società un roster competitivo e di qualità. Spero che il campo ci dia ragione. Ai miei ragazzi chiedo solo due cose: impegno e dedizione». Queste le sue prime dichiarazioni da neo allenatore del Futsal Bitonto.