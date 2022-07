Operaio 58enne bitontino muore cadendo da impalcatura

È bitontino l’operaio di 58 anni morto questa mattina a Bari, cadendo da un’impalcatura. Lascia la moglie e tre figli.

Sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Immediato il decesso. L’incidente è avvenuto in un cantiere edile nel quartiere Carbonara, in zona corso Alcide De Gasperi, dove sono in costruzione diverse villette.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Bari-San Paolo, coordinati dalla pm di turno della Procura di Bari Savina Toscani, insieme al personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza l’accaduto.

Sul corpo del 58enne sarà disposta l’autopsia.

“Ancora un morto sul lavoro, ancora in un cantiere edile. Evidente che l’assunzione di nuovi ispettori non basta, bisogna fare di più, e in fretta, per mettere fine a questa strage silenziosa”. Così il segretario generale della Uil Puglia, Franco Busto.

“Chiediamo da tempo e con insistenza – aggiunge – misure strutturali e più incisive: incremento dei controlli, inasprimento delle sanzioni e l`esclusione delle aziende che non rispettano i protocolli di sicurezza o non applicano i contratti nazionali dai bandi pubblici. Le nostre proposte sono chiare, ora le istituzioni, a ogni livello, le ascoltino”.

“Alla famiglia della vittima – conclude Busto – l’abbraccio commosso della Uil di Puglia”.