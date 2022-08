Rifiuti abbandonati, 10mila euro per potenziare il servizio rimozione

A causa delle proporzioni rilevanti che ha assunto il fenomeno del littering (abbandono di rifiuti su strade pubbliche), il Comune di Bitonto – per ragioni di igiene e di decoro urbano – ha deciso di potenziare le attività di rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente sul suolo pubblico, costituiti principalmente ma non esclusivamente dai sacchetti contenenti rifiuti indifferenziati.

Le aree individuate per i primi interventi sono: via Burrone, via Quorchio (all’inizio della strada da viale delle Nazioni), via Catino, contrada Portone di Bovio, via Traiana (circa 200 metri oltre il terzo ingresso del cimitero), via delle Fornaci, via Sarago, strada laterale di accesso all’alveo del Tyflis dal ponte di Santa Teresa, via Pozzo Cupo, campo sportivo di Mariotto.

Lo stabilisce la determina dirigenziale 834 del 29 luglio scorso – a firma della responsabile del Servizio Ambiente e Gestione integrata dei rifiuti, Sofia Deastis – che impegna in favore della Sanb la somma complessiva di 10mila euro per le attività di rimozione straordinaria dei rifiuti abbandonati, ad integrazione di quelle già previste nel disciplinare tecnico del servizio di igiene urbana erogato.