Divieto di circolazione alle due ruote nel centro antico, installata la segnaletica

È stata installata ieri la segnaletica che dà piena efficacia all’ordinanza 569 del 26 luglio scorso che vieta la circolazione a tutti i ciclomotori, motocicli e velocipedi anche elettrici all’interno del centro antico.

“Sono certo – scrive il sindaco Francesco Paolo Ricci – che ci sarà una forte collaborazione tra il Comando della Polizia locale e le forze dell’ordine presenti sul nostro territorio per dare piena attuazione all’ordinanza”.

“Le forze dell’ordine però – aggiunge – non sono l’unica soluzione per far fronte al problema e perciò ribadirò ancor con più forza l’appello al senso di comunità lanciato con il mio insediamento. Insieme possiamo e dobbiamo fare la differenza, sono certo che potrò contare su di voi”.