Sospetta antenna 5G vicino al cimitero di Bitonto, cittadini in allarme

I residenti di via Traiana incontrano Vincitorio

Un’antenna alta circa 30 metri e larga 2 è comparsa negli scorsi giorni in una proprietà privata nei pressi del cimitero di via Traiana a Bitonto. Numerose sono state le segnalazioni arrivate all’associazione Alleanza Italiana Stop5G Puglia. Il referente regionale Giancarlo Vincitorio ha incontrato alcuni attivisti e cittadini indignati che si sono chiesti cosa fosse questa struttura e a cosa servisse. “In rappresentanza della mia associazione – dichiara Vincitorio – presenterò subito richiesta di accesso a tutti gli atti riguardanti tutti i tralicci della città compreso questo di via Traiana”.

I bitontini, già preoccupati per le discariche di rifiuti urbani a cielo aperto tutte ancora da bonificare, sono in allarme, anche perché il caldo dell’estate tende a far aumentare i cattivi odori, le polveri e l’inquinamento elettromagnetico, rendendo l’aria quasi irrespirabile.

Tutto questo non può che incidere sull’ aumento dei tumori. Secondo alcune stime, nella vicina Modugno in quattro anni, dal 2012 al 2016, il numero di persone malate di tumore è aumentato del 28% circa; mentre a Bari del 23%, sempre nello stesso periodo. Bitonto ha fatto di peggio: nell’arco temporale considerato, l’incremento è stato del 32%. All’incirca un 8% di incidenza l’anno. È facile immaginare, purtroppo, dal 2016 al 2022 a che livello si sia potuta attestare l’incidenza dell’inquinamento ambientale.

Giancarlo Vincitorio, parlando con i cittadini, ha reso pubblico che nella città di Bitonto sono molte le antenne telefoniche presenti: al catasto dell’Arpa Puglia (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale) risulterebbero almeno dieci tralicci di operatori diversi, nel solo centro urbano.