Emergenza sangue, appello dell’Avis Bitonto a donare

Un appello ai cittadini per la donazione di sangue arriva dall’Avis Bitonto. «La situazione è seria – afferma il presidente Massimo Rutigliano – ed è importante donare per tutte le persone che necessitano di trasfusioni. Se per i malati è un diritto ricevere il sangue, per i cittadini sani dev’essere un dovere donarlo».

La carenza di sangue e plasma negli ospedali e nelle strutture sanitarie sta aumentando di giorno in giorno, tanto da far sospendere e ritardare gli interventi chirurgici.

I volontari Avis ogni giorno lavorano per sensibilizzare le persone sull’importanza che un piccolo gesto può avere per migliorare (e talvolta salvare) la vita di tante altre.

«Sto cercando di chiamare quante più persone possibili – aggiunge il presidente Rutigliano – anche fra i donatori abituali, per donare».

A Bitonto l’autoemoteca sarà disponibile il prossimo 27 agosto. Chi vuole, può prenotare la donazione chiamando o inviando un sms al numero 392 4649410.

«Chiediamo uno sforzo straordinario ai cittadini. Donare il sangue è un atto di solidarietà, un gesto semplice, con il quale è possibile salvare molte vite», conclude Massimo Rutigliano.