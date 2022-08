Pd Bitonto: “Ripescare dalle Agorà il nostro patrimonio programmatico”

Il circolo del Partito Democratico di Bitonto, riunitosi in assemblea venerdì 5 agosto,

nel confermare la propria disponibilità a contribuire con un proprio candidato nella lista Pd al collegio plurinominale Puglia 2, ha condiviso l’esigenza di focalizzare prima possibile l’imminente campagna elettorale sui temi che gravano sugli italiani.

Questi temi sono stati esaurientemente proposti, discussi, esaminati nelle numerosissime Agorà promosse dal Partito per iniziativa del segretario Letta.

Energia, Ricerca, Lavoro, Giustizia Sociale, Ecologia: ecco solo alcune aree tematiche. Ma nel profondo c’è molto di più.

“Qualcuno insinua che l’impegno politico del Pd sia solo concentrato sui patti, gli accordi, le alleanze, i seggi, le liste, non invece sulle proposte per portare l’Italia nel futuro, in Europa e nel mondo. Ma si sbaglia, perché non conosce nemmeno lontanamente il patrimonio intellettuale, politico, amministrativo, attivo e concreto che sta sotto la sostanza del Pd”, è scritto in una nota del circolo bitontino del Partito Democratico.

“Al segretario Enrico Letta e a tutta la segreteria nazionale, cui va il nostro sostegno e incoraggiamento – prosegue la nota – rivolgiamo il nostro invito a ripescare dal tesoro delle Agorà il grande patrimonio programmatico del Pd, e a donare a questi giorni l’impulso ideale del popolo democratico”.