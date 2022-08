Il Bitonto C5 Femminile: «Vogliamo fare grandi cose»

È ufficialmente andato in scena sabato scorso, l’atto primo della stagione del Bitonto C5 Femminile.

Nella segreteria del Bellavista Sport Center che ha ospitato l’evento, le cariche più alte della società neroverde hanno illustrato alla stampa quelli che saranno i punti cardine della stagione che prenderà il via il 18 agosto.

All’incontro ha partecipato anche il sindaco Francesco Paolo Ricci, che ha voluto puntualizzare aspetti burocratici e non legati alla logistica: «È inutile nascondersi dietro un dito e dire che Bitonto non ha bisogno di una struttura adeguata in cui poter far crescere tutti i progetti sportivi cittadini. Stiamo lavorando per questo e faremo in modo che tutto si risolva in maniera celere, seppur consapevoli che le gare giocate dalle nostre Leonesse al PalaPansini di Giovinazzo sono diventate un autentico momento di riunione per l’intera comunità bitontina e non solo. Questo progetto in pochi anni di vita ha toccato punte impensabili, e la cosa più bella è che dà ancora l’impressione di essere al punto di partenza. Si è creato un entusiasmo in città che lascia senza fiato e non può che rendere orgogliosi».

Lo stesso orgoglio mostrato dal patron Silvano Intini: «Come dico sempre, il Bitonto C5 Femminile non è mio ma è di tutti quelli che lo amano. La gente è in continua attesa di notizie e, per quanto possa sembrare paradossale, sono le donne che chiedono ai mariti di andare a vedere la partita e di arrivare a Giovinazzo, evadendo così dall’abulica routine pomeridiana della domenica. Ad oggi siamo a quota 450 abbonati, bitontini e non, e il nostro obiettivo è di arrivare a mille. L’altro obiettivo, e qui non mi nascondo, è quello di portare a casa almeno un trofeo questa stagione. Sappiamo che è possibile farlo, anche grazie alla macchina organizzativa che c’è dietro tutto quello che vedete la domenica».

Una macchina organizzativa che porta il nome di Dalila Cariello, che ha voluto fare il punto sulla prossima stagione: «Siamo carichi e non vediamo l’ora di cominciare, consapevoli che le ambizioni sono altissime e di conseguenza anche le responsabilità, che però non mi spaventano. Sarà una stagione complessa e dovremo necessariamente farci trovare pronti. Sarà un tour d’Italia bellissimo, che da quest’anno vedrà protagoniste anche le ragazze dell’under 19. Un progetto, questo, che ci fa sentire fieri di quello che stiamo costruendo, in quanto volge lo sguardo al sociale in primis, ed al futuro poi. E non c’è cosa più bella che regalare un futuro diverso da uno che appare segnato, ad un altro essere umano».

La prima conferenza stampa della stagione è stata anche l’occasione per ascoltare le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo condottiero neroverde, mister Gianluca Marzuoli: «Sono felice di far parte di questo progetto e ringrazio il presidente e la società per avermi dato fiducia in primis e per la possibilità di potermi confrontare quotidianamente per poter allestire un roster competitivo in relazione a quelle che sono le ambizioni della società. Sappiamo che ci aspetta una stagione complessa, ma sappiamo anche che molto dipenderà da noi. L’obiettivo principale è arrivare al mese di marzo e sapere di poter competere ancora per tutti gli obiettivi stagionali, che per noi è un obbligo. So di non essere solo comunque, perché il pubblico di Bitonto ha già fatto vedere quello di cui è capace ed avendolo visto da avversario lo scorso anno, posso dire che è una bellissima spinta in più, con la quale diventa quasi impossibile non fare bene».