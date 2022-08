Sportelli di facilitazione digitale per informare e assistere i cittadini

Il Comune di Bitonto, grazie al lavoro dei volontari del Servizio civile digitale, ha attivato sportelli di facilitazione digitale per i cittadini a Palazzo di Città (al primo piano nel corridoio che conduce alla sala consiliare) e nella sede dell’Ufficio di Piano in via Generale Planelli (ex Pretura).

Qui è possibile essere aiutati nella creazione dello Spid, l’identità digitale che garantisce a cittadini e imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti. Per richiedere lo Spid sono necessari carta d’identità, codice fiscale, email e numero telefonico mobile.

L’operatività dei volontari comprende, poi, l’assistenza ai cittadini per l’accesso alla piattaforma PugliaSalute e allo sportello telematico per i servizi online del Comune di Bitonto, il supporto per la compilazione di domande in modalità digitale (buoni libro, caregiver, contributi) e l’aiuto per la procedura di scelta/revoca del medico curante (si effettua con l’utilizzo dello Spid o della carta d’identità elettronica) e per la richiesta di certificazioni anagrafiche sul portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).

Ogni sportello di facilitazione digitale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Il giovedì pomeriggio è possibile accedervi dalle 16 alle 18, solo su prenotazione.

Per informazioni sui servizi dello sportello e prenotazioni per il giovedì pomeriggio si possono utilizzare i seguenti numeri telefonici: 080 3716104 (sportello Palazzo di Città), 337 1050649 (sportello Ufficio di Piano – numero utilizzabile anche per messaggi whatsapp).

Nella sede del Servizio Demografico in piazza Marconi 9, inoltre, è operativa una postazione per effettuare la prenotazione dell’appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica sulla piattaforma dedicata del Ministero dell’Interno. La postazione è attiva dalle 8.30 alle 11.30 dal lunedì al venerdì (telefono 080 3716226).