Politiche 2022: indicazioni per il voto degli italiani temporaneamente all’estero

Gli elettori che si trovano o si troveranno temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi che comprenda il prossimo 25 settembre, e i loro familiari conviventi, possono richiedere di votare per corrispondenza per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Per farlo dovranno inviare una specifica domanda al proprio Comune d’ iscrizione elettorale entro mercoledì 24 agosto.

La domanda (è possibile compilarla utilizzando il modulo in pdf editabile predisposto dal Ministero dell’Interno), insieme ad una copia del documento d’identità dovrà essere presentata al Comune in una delle seguenti modalità:

– posta (dovrà pervenire obbligatoriamente entro il 24 agosto);

– consegna a mano all’Ufficio Elettorale del Comune di Bitonto (piazza Marconi 9 – 1° piano);

– posta elettronica semplice all’indirizzo comunicazione@comune.bitonto.ba.it;

– posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it.

Nel caso di invio per posta elettronica (semplice o certificata) la domanda compilata e firmata, insieme al documento d’identità, deve essere scannerizzata e convertita in un file (formato tiff o pdf) che non deve superare la dimensione massima di 2 Mb.