Ieri i funerali di Ninni De Felice. Don Vincenzo: “Riferimento solido per la famiglia”

“Ninni è stata una persona con una grande dignità umana, responsabilità sociale e civile”. Lo ha detto nella Basilica dei Santi Medici don Vincenzo Cozzella, durante l’omelia del funerale del 47enne Gaetano De Felice, da tutti conosciuto come Ninni, morto alla mezzanotte del 30 luglio scorso, dopo essere stato investito da uno scooter sul lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito.

Alla guida della Honda Sh300 il 20enne Antonio Cassano, indagato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale.

Ninni De Felice ha fatto da scudo al figlioletto di 5 anni, che aveva in braccio mentre attraversava sulle strisce pedonali.

“Ninni era un punto di riferimento solido della famiglia – ha continuato don Vincenzo – ma ora non possiamo piangerci addosso, ma credere in quello che lui, nel suo piccolo, ha insegnato e fatto”. Il parroco ha ricordato che ora “abbiamo il compito di prendere le distanze dai luoghi comuni. Dobbiamo accusare i politici, chi ha inventato auto e moto? Di chi è la colpa? E l’uomo che responsabilità ha? La responsabilità non è collettiva, ma di ciascuno di noi che manca agli appelli della vita e del mondo. Il modo di vivere di Ninni è la risposta che tutti cerchiamo”.

Oggi alle 17, nella stessa Basilica dei Santi Medici si svolgeranno i funerali del 58enne bitontino Angelo Bonelli, morto il 30 luglio sul luogo di lavoro, in un cantiere nel quartiere Carbonara di Bari. Per la morte dell’operaio sono indagate tre persone con l’accusa di omicidio colposo per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sia per De Felice, sia per Bonelli il Comune di Bitonto ha proclamato il lutto cittadino.