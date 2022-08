Palombaio set del cortometraggio “5 lune d’argento”

Attività estive sui generis per l’oratorio San Gaspare Bertoni di Palombaio: i ragazzi hanno impegnato i loro pomeriggi realizzando un cortometraggio dal genere fantasy.

“5 lune d’argento” è il titolo del corto, che ha visto circa quaranta partecipanti tra bambini e animatori dell’oratorio, con le riprese realizzate per metà nell’affascinante Villa Sylos al centro della frazione, e per l’altra metà in un mondo magico. Come? Semplice: mediante l’ausilio di un green screen posto alle spalle degli interpreti e che, nella fase di montaggio, verrà sostituito da scenografie di pura fantasia che si adattano alla storia.

Quindi spazio alla trama. Il cortometraggio racconta di un gruppo di bambini di Palombaio che, mentre giocano, si accorgono di qualcosa che non va: c’è un mantello oscuro che copre tutti i colori, sino a modificare la percezione della realtà. Inizialmente chiedono aiuto agli adulti, i quali però – sempre impegnati e presi dalle mille faccende quotidiane – non si rendono conto dell’importanza della situazione venutasi a creare. Per fortuna arriva in soccorso dei più piccoli Nivalia, la regina del mondo magico, che spiega come questa situazione di oscurità sia generata da un personaggio malvagio, di nome Darknight, il quale minaccia il mondo magico al fine di impadronirsene e diventarne il signore supremo. Grazie ad un girotondo, i bambini vengono catapultati da Palombaio nel mondo magico, divisi in gruppi e attraverso cinque portali magici, partono verso le loro destinazioni per sconfiggere i cavalieri oscuri inviati da Darknight e recuperare le cinque lune d’argento. Da qui scaturisce una grande battaglia.

La regina verrà liberata? Riusciranno i piccoli eroi a sconfiggere il perfido Darknight, i cinque cavalieri neri e la banda delle ombre? Il finale del cortometraggio è ancora top secret: attualmente è possibile visualizzare il trailer sulla pagina Facebook della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Palombaio, mentre il montaggio verrà concluso e svelato a settembre.

Un esempio di come la fantasia dei più piccoli non abbia limiti. Ancor di più se consideriamo che tutti i materiali utilizzati nelle scene sono stati realizzati a mano e gli abiti sono stati cuciti o riciclati.