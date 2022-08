Il Bitonto C5 Femminile non si ferma: ufficiale Carmen Pezzolla

È un mercato in entrata inarrestabile, quello del Bitonto C5 Femminile, che comunica di essersi assicurato per la stagione 2022/2023 le prestazioni del centrale classe 1991 Carmen Pezzolla.

Originaria di Trinitapoli e pertanto pugliese doc, ha mosso i primi passi all’interno del futsal femminile fra le fila della Salinis, poi una tappa spagnola in quel del Real Sandos e quindi le esperienze italiane con le casacche del Real Grisignano e del Padova Femminile.

Un tour internazionale che l’ha portata ad essere tra le principali esponenti del futsal italiano.

Una “pedina” che da questo momento è al servizio di mister Gianluca Marzuoli e del suo staff, per sognare sempre più in alto in casa neroverde.