Tre indagati per la morte sul lavoro di Angelo Bonelli

Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per la morte del 58enne bitontino Angelo Bonelli, avvenuta sabato scorso nel quartiere Carbonara di Bari. L’operaio era al lavoro in un cantiere nei pressi di corso Alcide de Gasperi, quando sarebbe caduto per cause in corso di accertamento. A trovarlo privo di vita i colleghi, che hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Domani, su disposizione della pm della procura di Bari Savina Toscani, verrà conferito l’incarico dell’autopsia sulla salma, per ulteriori accertamenti. L’esame autoptico sarà effettuato dal medico Davide Ferorelli dell`Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari.