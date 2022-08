KINTSUG: la povertà educativa minorile “vista” da Lorenzo Scaraggi

Lorenzo Scaraggi con i tre ragazzi protagonisti del documentario KINTSUG

C’era un po’ di Bitonto, lo scorso 22 luglio, al Giffoni Film Festival, la rassegna cinematografica per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, per la durata di circa dieci giorni, nella città di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno.

Quella sera ha fatto il suo esordio il documentario KINTSUG del nostro concittadino Lorenzo Scaraggi, fotoreporter e regista impegnato da anni nella realizzazione di documentari e storie girati in giro per il mondo, con il suo unico mezzo di trasporto: Vostok100, un vecchio camper del 1982.

Questa volta Lorenzo si è cimentato in un documentario che racconta di povertà educativa minorile nei luoghi del sisma che comprendono l’area del teramano, attraverso la voce di Angelo, Cecilia e Daniele, tre dodicenni.

L’opera – prodotta da “Con i bambini”, un fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in collaborazione con “IF Imparare Fare” – ha visto la collaborazione di altri due bitontini: Alberto Iovene, autore delle musiche del documentario, e Giuseppe Valentino, che ha accompagnato e supportato Lorenzo Scaraggi durante le riprese.

«Lavorare a KINTSUGI è stato difficile – rivela l’autore a BitontoLive – prima a causa dei vari lockdown perché il materiale e i luoghi su cui dovevo lavorare mutavano. Ho incontrato molti ostacoli e, man mano che andavo avanti, dovevo adeguarmi a nuove situazioni. Quindi ci ho messo quasi due anni per termin1arlo».

«Anche lavorare con i bambini – spiega – non è semplice, devi capirli e devi conquistarti la loro fiducia, però alla fine sono riuscito a tirar fuori il meglio dei protagonisti, considerando che non si tratta di fiction perché i bambini parlavano spontaneamente. Per girarlo sono stato in Abruzzo più volte, anche senza usare la videocamera certe volte. Proprio perché volevo che i protagonisti si sentissero a loro agio. Le interviste sono state dei veri e propri fiumi in piena, fatti da cose e persone meravigliose e spontanee. La maggior parte del pubblico era composta da giovani spettatori che, all’improvviso, hanno gridato a gran voce i nomi dei protagonisti in un turbine di emozioni».

«Ho imparato molto da loro – conclude Scaraggi – perché sono sempre stati spontanei e insegnano qualcosa senza avere la pretesa di insegnartela. Il modo migliore per lavorare con loro, perché poi arrivano le sorprese più grandi».

Terminata questa esperienza, Lorenzo si è rimesso in viaggio con il suo fedele camper dell’82, alle prese con nuove ed emozionanti avventure tra cui, come ha rivelato a BitontoLive, il giro del lago di Varano in kayak.

La nostra redazione gli augura buon viaggio!