Percorsi di autonomia per persone con disabilità, 715mila euro per l’ambito Bitonto-Palo

Una significativa partecipazione ha caratterizzato i due tavoli di concertazione con il terzo settore dell’ambito territoriale sociale Bitonto-Palo del Colle per la presentazione di proposte d’intervento nell’area della disabilità, da realizzare con i fondi messi a disposizione dal Pnrr con l’avviso pubblico 1/2022 (Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”).

Ai due incontri, che si sono svolti nelle sedi comunali il 21 e 26 luglio, hanno partecipato rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni, scuole, cooperative sociali e altri organismi del terzo settore, che si sono confrontati con i rappresentanti istituzionali (i sindaci di Bitonto e Palo del Colle, l’assessora comunale alle Politiche sociali, Ufficio di Piano e Integrazione sociosanitaria, l’assessore con delega al coordinamento dei fondi Pnrr del Comune di Bitonto, affiancati da responsabile e funzionari dell’Ufficio di Piano).

L’attivazione dello strumento della co-progettazione dei servizi – è stato detto – si pone l’obiettivo di definire la complessiva proposta dell’ambito Bitonto-Palo in modo più efficace e aderente alla realtà sociale del territorio. La sinergia con la fitta rete del mondo sociale consente, infatti, una lettura più profonda dei bisogni delle persone, rendendo, di conseguenza, possibile offrire servizi più innovativi per fronteggiare le nuove marginalità in un reciproco scambio di competenze ed esperienze tra Pubblica amministrazione e Terzo settore.

Nel corso degli incontri sono stati illustrati i dettagli della misura, che mette a disposizione dell’ambito 715mila euro, per il finanziamento nel triennio di percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Sono tre le linee d’intervento previste nell’avviso del Pnrr. La prima è destinata alla definizione e attivazione del progetto individualizzato o degli obiettivi e dei sostegni da fornire a ciascun soggetto beneficiario del percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa. La seconda linea d’intervento consente la realizzazione di abitazioni per gruppi di persone con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti con dotazione domotica e assistenza a distanza. La terza linea, infine, punta a sviluppare le competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e sostenerne l’accesso al mercato del lavoro, prevedendo la fornitura di adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro anche a distanza e l’avvio di tirocini formativi e di orientamento.

Tutte le proposte pervenute saranno tradotte dagli esperti dell’Ufficio di Piano dell’ambito Btonto-Palo del Colle in un progetto comune, a valere sulle tre linee d’intervento da presentare entro il prossimo 31 luglio.