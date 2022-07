Nuovo scivolo per l’area ludica di piazza Roma a Mariotto

Nei giorni scorsi era stato smontato per evitare rischi per i bambini che lo utilizzavano. Ma lo scivolo rotto dell’area ludica di piazza Roma, a Mariotto, è stato sostituito grazie alla generosità di un professionista e quattro imprenditori, che ne hanno donato uno nuovo ai bambini della frazione. L’intervento è avvenuto a seguito di un incontro tra i consiglieri comunali Marida Milo e Sergio Ragno con l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Santoruvo, per sottoporre alla sua attenzione diversi problemi che riguardano le frazioni, come la manutenzione delle aree di gioco per i più piccoli.

Le procedure burocratiche per il ripristino dello scivolo non avrebbero permesso il ripristino in tempi brevi. Da qui l’impegno del neo consigliere mariottano Sergio Ragno, che si è attivato per trovare una soluzione alternativa che accorciasse i tempi. Raccogliendo la disponibilità di un professionista e di un imprenditore di Mariotto, ha coinvolto altri tre imprenditori non mariottani, che hanno a cuore la frazione perché vi operano da tempo. Così è stato acquistato un nuovo scivolo.

Un gesto di grande attenzione verso la comunità mariottana, che s’impegna a custodire gelosamente questo dono e ringrazia i benefattori: Technical Study Design del geometra Paolo Bonasia, Simone srl di Massimo Simone, Art Infissi di Mauro Frisari, Clima Sud di Domenico Palmieri, Elecrik New Tecnology di Savino Piccinonna.