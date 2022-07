Ed ora riprendiamoci la città vecchia

Il giro di vite invocato da ristoratori e residenti del centro antico, e dai cittadini esasperati dalla giungla di bici e monopattini elettrici, finalmente è arrivato. C’è un’ordinanza che impone di condurli a mano in molte strade e piazze, a breve verrà installata la relativa segnaletica e sono annunciati controlli per assicurare il rispetto delle nuove regole.

Il segnale che l’Amministrazione comunale vuol dare è chiaro: stop all’assedio di mezzi che diventano armi nelle mani dei barbari, alt alle scorrazzate a zig zag e contromano, per restituire vivibilità alla città vecchia dove anche una semplice passeggiata è diventata un azzardo. Non che fuori dalle antiche mura i teppisti delle due ruote non ci siano, ma il loro predominio è meno impattante. Perché è una questione di numeri ed anche di percezione: nel perimetro del centro antico, con le vie strette trasformate in piste da corsa non autorizzate e le piazze usurpate da gang in sella, la sensazione di insicurezza e pericolo si respira più forte che nel resto della città, e spinge a starne alla larga.

Abbiamo dato voce al grido di aiuto degli esercenti del centro antico, che denunciano un pesante calo di clienti e di fatturato, e che insieme ai residenti hanno presentato un esposto per sollecitare contromisure allo strapotere delle due ruote fuori controllo. C’è chi ha investito tutto in un locale, energie e denaro, per costruire un’attività che gli desse il pane per vivere e contribuisse a costruire un’immagine positiva di Bitonto, capace di attrarre anche tanti forestieri e di animare la famosa movida.

Finalmente c’è un provvedimento rigoroso che – se verrà fatto rispettare – promette il repulisti tanto atteso.

Ora tocca a noi tornare a riappropriarci delle nostre chianche, tornare a popolare strade e piazze del centro antico, tornare ad occupare i tavolini all’aperto per godere dei nostri spazi riconquistati alla civiltà e al decoro. Dimostriamo quel senso di comunità più volte invocato dal nuovo sindaco Ricci, smettiamo di disertare la nostra città e riprendiamocela con orgoglio.