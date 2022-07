Divieto di circolazione per ciclomotori, bici e monopattini elettrici. Ecco dove

Stop alla circolazione di ciclomotori, motocicli, velocipedi elettrici o a pedalata assistita, monopattini elettrici e acceleratori di vario genere in una vasta area del centro storico e antico.

Lo stabilisce l’ordinanza n. 569/2022 emanata ieri dal Servizio di Polizia locale per porre un freno alle condizioni di pericolo per la circolazione pedonale dovute al transito irregolare e a velocità sostenuta di ciclomotori, bici e monopattini elettrici, oggetto anche di numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Il divieto riguarda nello specifico le seguenti strade e piazze: via Giandonato Rogadeo, via Vincenzo Rogadeo, via dottor Michele Carbone, via della Piazza, piazza Cattedrale, piazza Cavour, via Amedeo, largo Gramsci, via Speranza, via Alfieri, largo Teatro, via Pasculli (nel tratto compreso tra via Logroscino e piazza Cavour).

Per garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione pedonale all’interno dell’area interessata dal divieto di circolazione, i conducenti dei suddetti veicoli hanno, pertanto, l’obbligo di scendere dal mezzo e condurlo a mano.

Il mancato rispetto dell’ordinanza, che sarà valida una volta installata la relativa segnaletica stradale, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal nuovo Codice della strada (d.lgs. 295/1992).

Il provvedimento sarà oggetto di un attento e costante monitoraggio da parte dell’Amministrazione comunale, in modo da individuare nel tempo eventuali correttivi e miglioramenti.