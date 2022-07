Ufficializzati ieri i nomi dei 24 consiglieri comunali eletti

Sono stati ufficializzati ieri, con la consegna al segretario generale Salvatore Bonasia della copia del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale, i nomi dei 24 consiglieri comunali eletti con le votazioni del 12 giugno scorso.

A sedere nei banchi della coalizione a sostegno del sindaco Francesco Paolo Ricci saranno 15 consiglieri: 4 per la lista Partito Democratico (Domenico Pinto, Antonella Vaccaro, Francesca Giordano e Michelangelo Bratta, che subentra a Francesco Brandi nominato assessore), 3 per la lista Strada in Comune (Emanuele Avellis, Nicola Acquafredda e Rino Mangini, che subentra a Christian Farella nominato assessore), 2 per la lista Per Bitonto, Mariotto e Palombaio (Marida Milo Milo e Sergio Ragno, che subentra a Giuseppe Santoruvo nominato assessore), 2 per Rete civica Italia popolare (Fabio Fiore e Antonio Bellavista, che subentra a Marianna Legista nominata assessora e vicesindaco), 2 per Democratici per la Puglia (Teresa Carbone e Maria Grazia Gesualdo, che subentra a Cosimo Bonasia nominato assessore), 1 per la lista Officina partecipata Laboratorio (Ciccio Giordano) e 1 per Più SI (Domenico Nacci).

Con il candidato sindaco non eletto Domenico Damascelli conquistano posti in Consiglio comunale le liste Damascelli Sindaco (Francesco Toscano e Carmela Rossiello), Bitonto cambia (Arcangelo Putignano e Vito Antonio Labianca), Fratelli d’Italia (Ivan Francesco Aurelio Lorusso), Bitonto Solidale (Franco Scauro), Patto Comune (Onofrio Altamura) e I Riformisti-Fronte del Lavoro (Franco Natilla).

In concomitanza con la proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti, il sindaco Francesco Paolo Ricci ha rivolto un appello alla comunità di Bitonto, Palombaio e Mariotto, per la condivisione del percorso di costruzione del futuro di una città capace di riconoscersi comunità e di riscoprire il valore di una politica del contatto, “nella quale priorità assoluta sarà ritessere legami, riannodare rapporti, ricostruire coesione”.