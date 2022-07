In bici al fianco di Indurain: si avvera il sogno di Gaetano Giampalmo

Gaetano Giampalmo Gaetano Giampalmo Gaetano Giampalmo Gaetano Giampalmo Granfondo La Indurain 2022 Granfondo La Indurain 2022 Granfondo La Indurain 2022 Granfondo La Indurain 2022 Granfondo La Indurain 2022

Pedalare in mezzo ai boschi della Navarra, scortando il proprio mito: Miguel Indurain. Il sogno di Gaetano Giampalmo si è avverato sabato scorso, quando ha partecipato alla granfondo La Indurain e, per tre ore e mezza, ha potuto pedalare al fianco del grande campione spagnolo, che a 58 anni resta un’autentica leggenda vivente. Nel suo palmarès figurano cinque Tour de France vinti consecutivamente dal 1991 al 1995 e due Giri d’Italia in accoppiata al Tour, nel 1992 e 1993, oltre al titolo di campione del mondo a cronometro conquistato nel 1995 e alla medaglia d’oro olimpica, nella medesima specialità, ai Giochi di Atlanta del 1996.

Ha ancora il sorriso stampato sul volto, Gaetano Giampalmo, mentre racconta la sua avventura da sogno sui Pirenei. Questa volta l’avvocato ciclista bitontino è partito da solo, senza i suoi compagni di pedalate della polisportiva “Amici di Marco” di cui è presidente. A marzo scorso la decisione improvvisa di iscriversi alla granfondo per amatori che porta il nome di Indurain. A numero chiuso, con un tetto di tremila partecipanti, quest’anno ha celebrato il trentennale della prima abbinata Tour de France-Giro d’Italia del campionissimo navarro. Solo altri due ciclisti al mondo sono riusciti a conquistare i due titoli nello stesso anno. Tra loro Pantani (a cui l’associazione “Amici di Marco” è dedicata) nel 1998. «È un’impresa titanica vincere insieme due gare a tappe così lunghe, impegnative e ravvicinate. Solo un extraterrestre come Indurain, il ciclista più forte di sempre – sottolinea Giampalmo – poteva riuscirci per due anni di seguito, con la sua eccezionale capacità polmonare e il suo cuore da toro da 28 pulsazioni al minuto».

Stile, compostezza e sobrietà: sono le caratteristiche che l’hanno fatto “innamorare” di Miguel Indurain. Un campione fuori dal comune, che si è scoperto ciclista da agricoltore, costretto a pedalare sui dislivelli da paura della Navarra. «Ha conservato una semplicità disarmante. Disponibile con tutti – racconta Gaetano Giampalmo – non ha mai negato una foto o un autografo. Ha pedalato insieme a me, che ero un perfetto sconosciuto, per quasi quattro ore, fino a che non sono caduto al 95esimo chilometro e ci siamo divisi. Non abbiamo avuto difficoltà a comunicare, nonostante io parlassi italiano e lui spagnolo. L’ho incontrato di prima mattina, un’ora e mezza prima della partenza della gara. Mentre ritiravo la maglietta e il pettorale l’ho visto e mi sono letteralmente fiondato verso di lui. Gli ho chiesto se potevo stringergli la mano e ci siamo messi a parlare senza nessun imbarazzo. Mi ha chiesto se tifavo per il suo rivale Chiappucci, essendo italiano, ed è rimasto stupito quando gli ho risposto che tifavo per lui, per don Miguel, che mi aveva conquistato per il suo stile. Vedevo in lui lo sportivo completo e perfetto, e conoscerlo di persona ha confermato l’immagine che, da tifoso, mi ero costruita di lui».

La performance sportiva, questa volta, per Gaetano Giampalmo è passata assolutamente in secondo piano. Caduta a parte, che gli è costata un grosso livido sulla coscia destra e varie escoriazioni («Ho perso il controllo della bici in discesa a causa di una buca – racconta – e sono finito fuori strada»), tutta la sua attenzione è stata calamitata dal suo idolo sportivo. «Non ho neppure verificato l’esito della gara – confessa – so solo che ho tenuto una media intorno ai 29 chilometri orari, in un percorso molto impegnativo con continui saliscendi e un forte vento contrario proveniente dall’oceano. Sono appagato perché ho vissuto emozioni inimmaginabili. Ho provato l’esperienza sportiva più bella e piena della mia vita. Torno a casa con una consapevolezza diversa del ciclismo e dello sport in generale, come bellissima occasione di emozioni. C’è chi le cerca in una vittoria, chi in incontri impossibili come il mio, percorrendo luoghi mai visti prima. Sognavo di conoscere Indurain da trent’anni e ci sono riuscito, non potevo chiedere di più. Ci siamo dati appuntamento al prossimo anno e certamente tornerò. Gli ho regalato dei braccialetti della polisportiva “Amici di Marco”, il mio obiettivo è portarlo a Bitonto, prima o poi. Per ora mi godo la meraviglia di questo incontro: chiudo gli occhi e mi rivedo in salita, mentre pedalo da umilissimo gregario davanti all’immenso Indurain e ogni tanto mi volto a guardarlo. Un mito vivente. Sono felice come un bambino, ancora completamente assorbito dalla parte sinistra del mio cervello…».