Massimo Vitali presenta “Il circolo degli ex” alla libreria Hamelin

IL LIBRO

La fine di certe storie d’amore equivale alla fine universale dell’amore. Invece di aprirti al futuro, hai la certezza di non riuscire mai più a trovare un amore come quello che hai perso. Questa è la certezza di Pietro, che non sente Ginevra da due mesi e cinque giorni, dopo essersi lasciati e ripresi così tante volte da non ricordarsi più quante. Compresa l’ultima, per lui, come se fosse la prima. Fino a quando capisce che se l’amore a volte crea dipendenza e altera la percezione della realtà, allora, come per altre dipendenze, il prezioso sostegno di un gruppo d’ascolto può davvero essere la soluzione. Così a Pietro arriva l’illuminazione: fondare il Circolo degli ex, un centro di recupero per la fine di certe storie d’amore. Cesare, il suo migliore amico, ospiterà le riunioni del mercoledì, il Decalogo per la libertà amorosa è stato stilato, i partecipanti hanno già il dito sul campanello. Nel corso delle settimane il Circolo diventa un appuntamento imprescindibile, uno spazio fisso nel quale aprirsi, guardarsi in faccia per raccontare la propria storia e, perché no, tornare a innamorarsi.

Grazie alla sua scrittura originale, Massimo Vitali illumina il lato più paradossale e tragicomico di certe relazioni, con una delicata e profonda commedia ispirata a una storia vera: quella di tutti noi, il cui universo almeno una volta nella vita si è fermato per la fine di un amore… fino al successivo.

MASSIMO VITALI

È nato a Bologna nel 1978. Ha pubblicato i romanzi “L’amore non si dice” (Fernandel, 2010), “Se son rose” (Fernandel, 2011; Sperling & Kupfer 2021). Da quest’ultimo sono state tratte due pièce teatrali e il film “Nel bagno delle donne”, prodotto da Rai Cinema. Per l’Editore Sperling & Kupfer ha poi pubblicato i romanzi “Una vita al giorno” (2019) e “Il Circolo degli ex” (2022).

Insegna scrittura creativa alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e Firenze. Conduce laboratori di lettura ad alta voce e promuove contest e reading per librerie, biblioteche e locali pubblici.

Ha scritto per le testate online Smemoranda e Rockit.

Promuove progetti didattici sulla fantasia nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Conduce su Radio Città Fujiko il programma “Ufficio Reclami”. Per la stessa emittente ha dato voce a letture radiofoniche da testi di Gianni Rodari e Luigi Malerba.