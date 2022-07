Il Bitonto C5 Femminile piazza il colpo Susy Nicoletti

È un mercato in entrata sempre più in fermento quello del Bitonto C5 Femminile, che comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive per la stagione 2022/2023 dell’esperta giocatrice Susy Nicoletti.

Nata a Casarano (Lecce), è uno dei profili italiani di maggior spessore nel panorama del futsal femminile, in virtù delle esperienze con le maglie di Montesilvano, Bisceglie e Real Statte, in cui ha conquistato ben dieci trofei e la convocazione in nazionale.

Per un mercato in entrata in fermento, ve n’è un altro altrettanto frenetico che riguarda i rinnovi. A vestire la casacca neroverde anche per la prossima stagione sarà la campionessa del mondo Diana Santos. Un rinnovo spontaneo fra le parti, per una delle beniamine più amate dal pubblico, tra le giocatrici di massima esperienza a livello internazionale.

Argomenti