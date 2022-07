Abbandono rifiuti, parte il piano controlli di Comune e Sanb   

Comune di Bitonto e Sanb dichiarano guerra all’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle periferie e nelle campagne, fenomeno le cui proporzioni sono aumentate vistosamente con la partenza del servizio di raccolta porta a porta in tutta la città.

Ieri, nella sede del Comando della Polizia locale in via Dossetti, il Comune e la società che gestisce il servizio di igiene urbana nei territori di Bitonto, Corato, Molfetta, Terlizzi e Ruvo di Puglia hanno incontrato le associazioni di volontariato NPC Puglia e SASS Puglia per pianificare, nell’ambito di un protocollo di collaborazione già operativo da alcuni mesi, specifiche azioni contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti soprattutto nell’agro di Bitonto. I volontari delle due associazioni affiancheranno l’attività degli uomini della Polizia locale nel controllo dell’agro di Bitonto, in modo da individuare quanti, violando la legge, si rendono responsabili dell’abbandono dei rifiuti e deturpano il territorio. La Polizia locale coordinerà un articolato piano di appostamenti, che consentirà di monitorare anche con fototrappole tutto il territorio comunale (centro urbano, frazioni e campagne) con l’obiettivo di cogliere sul fatto le persone che abbandonano rifiuti di ogni tipo ai margini delle strade.

L’attività di controllo andrà ad affiancare il quotidiano servizio svolto dagli ispettori ambientali della Sanb per risalire all’identità di chi ha abbandonato i rifiuti. L’assessore alla Polizia locale Cosimo Bonasia e l’assessore all’Ambiente Giuseppe Santoruvo, promotori dell’incontro con le due associazioni, hanno sottolineato l’importanza di un articolato e capillare controllo del territorio comunale, spiegando che “per prevenire e reprimere il deprecabile fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, è arrivato il momento di stangare chi non rispetta la legge e le regole civili del buon vivere con pesanti sanzioni, i cui proventi saranno destinati al potenziamento delle attività di controllo”.

All’incontro hanno partecipato anche l’avvocato Nicola Roberto Toscano amministratore unico Sanb, lo staff tecnico della società, la comandante della Polizia municipale Silvana Dimundo.

A margine dell’incontro, Assessorato all’Ambiente e Sanb spa hanno messo a punto il cronoprogramma degli interventi di pulizia straordinaria che saranno effettuati nel mese di agosto, dopo quelli già eseguiti a giugno e luglio, nelle zone esterne della città e delle frazioni dove è più evidente il fenomeno.