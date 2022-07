Il Pastor Fido sabato in scena alla Galleria Devanna

Nella serata di sabato 23 luglio (ingresso alle 20, sipario alle 20:30) la Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” ospiterà il secondo appuntamento previsto per il Festival Trentadate, organizzato dalla Direzione Regionale Musei Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con il coinvolgimento di tutti i musei statali della regione attraverso una serie di eventi teatrali e musicali.

Andrà in scena il “Pastor Fido”, opera in 6 sonate erroneamente attribuita a Vivaldi sino a fine 900 come la nota “Opera 13” e poi riconosciuta a Nicolas Chèdeville. Nel 1990, grazie al ritrovamento di una dichiarazione del 1749, si sciolse la catena di dubbi sull’origine dell’Opera 13, quel famoso “Pastor Fido” che costituiva fino ad allora una delle più eseguite e favorite raccolte di sonate di Vivaldi. Si scoprì così che il prete e celebre compositore veneziano non aveva composto alcuna Opera 13. L’autore della raccolta era invece Nicolas Chédeville, virtuoso oboista, didatta, compositore e costruttore di musettes, cornamuse molto comuni in Francia.

La compagnia Teatro Bottega degli Apocrifi riproporrà il più eclatante falso storico della musica in una elaborazione per un insolito trio da camera, in cui temi pastorali si snodano su ritmi giannizzeri, danze francesi si liberano in sonorità mediterranee, riscrivendo così alcune delle pagine più discusse della musica barocca.

Da un’idea del maestro Fabio Trimigno, con Fabio Trimigno (violino, melodica, violino tromba), Antonietta Pilolli (violoncello), Andrea Stuppiello (percussioni etniche) a cura di Cosimo Severo

Per l’occasione la Galleria sarà eccezionalmente aperta dalle 20 alle 23.

È consigliata la prenotazione a questo link. Costo del ticket: 3 euro (salvo agevolazioni e gratuità come da legge). Sarà possibile acquistarlo anche direttamente in sede con carta o bancomat, previa disponibilità di posti a sedere.

Per informazioni: 080 099708.

​