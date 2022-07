Meteo Caldo, arriva “Apocalisse”: oltre 40 gradi fino all’inizio di agosto Le previsioni annunciano afa e umidità persistenti per le prossime due settimane Afa

L’hanno denominato “Apocalisse4800”. Il caldo eccezionale che sta facendo boccheggiare il nord Italia, entro il weekend raggiungerà il centro-sud, e la cappa di afa e umidità potrebbe perdurare fino all’inizio di agosto senza tregua.

Queste le previsioni del Meteo.it: siamo di fronte a una delle peggiori ondate di calore della storia, sia come persistenza che come durata e anche come estensione geografica: dal Portogallo alla Francia, dalla Spagna all`Irlanda, dalla Scozia e dall`Inghilterra fino al Belgio, la Germania e adesso anche la Scandinavia. Ma ci sono luoghi dove fa fresco? In questo momento temperature leggermente sotto la media resistono solo sulla Russia europea, in Turchia e parte della Grecia: nel mondo, emisfero boreale, l`estate è calda quasi ovunque tranne in Cina e negli Stati Uniti orientali dove, ad esempio, a New York abbiamo registrato allagamenti e temperature sotto i 25 gradi.

Con il riscaldamento globale abbiamo dunque una maggiore durata e quindi frequenza delle ondate di calore: in Francia prima del 1990 avevamo un’ondata di caldo ogni 5 anni, dal 2000 in poi ogni anno ci sono una o più ondate di calore eccezionali. In questi ultimi giorni infatti il termometro ha colpito fino a 42 gradi i transalpini, per poi spingersi a colorare di rosso perfino le Isole Britanniche. Rosso come l’allerta per la salute dei cittadini.

Oggi e domani al sud sono previsti sole e caldo intenso, con picchi in Puglia. E venerdì la colonnina di mercurio salirà ancora, fino a superare i 40 gradi.