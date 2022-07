Superate le duemila sottoscrizioni Anche Ricci firma l’appello dei sindaci perché Draghi resti al Governo Il primo cittadino di Bitonto: "Destabilizzare un percorso già avviato non fa bene a tutti noi” Mariella Vitucci Francesco Paolo Ricci ©BitontoLive.it

“In un momento di estrema difficoltà per il Paese, occorre sicuramente tornare a ritrovarsi e fare squadra, e quindi destabilizzare un percorso già avviato, seppur magari con positività e anche criticità che devono essere superate, non fa bene a tutti noi”. Con questa motivazione il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha sottoscritto l’appello a Mario Draghi per andare avanti in nome della stabilità. Intanto sono state superate le duemila firme, dalle grandi città ai piccoli comuni, con una rappresentanza di diverse forze politiche e liste civiche, anche di centrodestra.

Questo il testo dell’appello: “Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo. Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni. Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità”.