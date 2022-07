Parte col botto la campagna abbonamenti del Bitonto C5 Femminile

Partenza super per la campagna abbonamenti del Bitonto C5 Femminile per la prossima stagione 2022-2023. In poco più di otto ore e a due mesi dall’inizio del campionato di serie A di futsal femminile, sono state acquistate 100 tessere.

“Vi siete messi in contatto con noi in tante maniere: telefonate, whatsapp, messenger, instagram, email e ciascuno di questi contatti non erano solo richieste di informazioni ma richieste di acquisto. Interi nuclei famigliari o di gruppi di amici che in blocco hanno confermato o implementato la loro presenza sugli spalti del Palapansini. Ancora una volta ci lasciate senza parole – scrive la società neroverde sulla sua pagina facebook – e ancora una volta dobbiamo mettercela tutta essere all’altezza del calore e della passione con cui ci seguite”.

“Sarà un’estate caldissima e un inverno infuocato, prepariamoci tutti a viverlo da protagonisti con un posto in prima fila al Palapansini!”: questo l’invito rivolto ai tifosi delle Leonesse.